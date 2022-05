7 operacione, sekuestrohen 485,5 kg lëndë narkotike

Shpërndaje







23:07 01/05/2022

Prokuroria e Korçës ka firmosur urdhër-arrestet për 31 persona për trafik droge

Pas disa muajsh hetime, 19 persona janë arrestuar në qytetin e Korçës për prodhim të lëndëve nakotike. Prokuroria e Korçës njofton zyrtarsisht se prej datës 07.11.2021, deri në Prill të këtij viti në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore e Policisë të këtij qyteti, janë kryer 7 operacione të quajtura “Restart”.

Për të vërtetuar veprimtarinë e paligjshme nga ana e prokurorisë janë aplikuar metodat speciale të hetimit, përgjimet telefonike apo ambientale dhe vëzhgimet nga agjentët në terren.

Si rrjedhojë, është bërë e mundur të dokumentohet veprimtaria kriminale në fushën e shitjes së lëndëve narkotike për 31 persona të dyshuar, shumica prej të cilëve në më shumë se një rast.

Hetuesit bëjnë me dije se gjatë kësaj periudhe janë sekuestruar 485, 5 kg lëndë narkotike ndërkohë që janë shpallur në kërkim edhe 12 persona të tjerë. Po ashtu prokuroria bën me dije se në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar, 1 armë sportive; 4 automjete; 1 presë e cila shërbente për paketimin e lëndës narkotike, 1 peshore elektronike si dhe1 armë zjarri automatike dhe 1 krehër me 9 fishekë pa leje.

Gjatë operacioneve, nga ana e grupit të hetimit në qytetin e korccës është konstatuar edhe një llojë e re lënde narkotike e quajtuar “Bonzai”. Prokruroia e korcces vijon hetimet për të zbuluar edhe persona të tjerë të cilët janë të përfshirë në veprimtarinë e paligjshme.