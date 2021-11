7 vite pa u takuar, Liliana: Daja m’u kujtua ndërsa erdhi i ftohti i parë

Shpërndaje







13:40 21/11/2021

Nga Pesaro i Italisë drejt e në studion e Tv Klan te “E Diela Shqiptare” vjen Liliana. Ajo iu drejtua rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” për të na rrëfyer një histori të prekur nga nostalgjia. Në fëmijërinë e saj, të cilën e ka kaluar në një fshat malor të Përmetit, Liliana humbi babain. Mamaja e saj, e mbetur me katër fëmijë, u shpërngul në shtëpinë e gjyshit të Lilianës, i cili jetonte në një fshat të Skraparit.

Atje Liliana rrethohej nga pesë dajat e saj dhe dy tezet, të cilët i do njësoj të gjithë, por në studio ka ardhur për njërin prej tyre. Dajë Kalo ose Loli siç e thërret me përkëdheli, është fort i dashur për të, edhe pse ka shtatë vjet që nuk shihen.

Ardit Gjebrea: Të ka marrë malli për dajë Lolin, besoj.

Liliana: Ka 7 vjet që nuk e shoh dajë Lolin, fizikisht.

Ardit Gjebrea: Që nuk e takon se kështu flisni në telefon, padiskutim.

Liliana: Flasim, non stop, shpeshherë.

Ardit Gjebrea: Pse kaq shumë vite pa u takuar?

Liliana: Rritja e dy binjakëve, impenjimet e punës…

Ardit Gjebrea: Pse na shkrove pikërisht në këtëë periudhë’

Liliana: Duke qenë që jam rritur në një fshat malor,kushte të vvështira nuk diskutoheshin. Kemi vuajtur shumë për ngrohje, edhe pse kishte dru pylli sa të duash po prisnim Lolin që t’i bënte këto detyra.

Ardit Gjebrea: Loli ju sillte dru?

Liliana: Loli shkonte bënte drutë, ishte nga A-ja deri te Zh-ja. Loli ishte ai që do i ndërronte tjegullën çatisë sepse pikonte. Duke qenë akoma beqar, i ra mbi shpatulla një familje të madhe me 4 fëmijë. Duke filluar të ftohtët e parë, isha një ditë në shtëpi dhe shkova te kondicioneri, tani mjafton me një gisht për t’u ngrohur dhe më shkoi mendja menjëherë te ai.

Ardit Gjebrea: Pra, sa fillon ngrohja e parë e shtëpisë ty të kujtohet daja që sillte drutë dhe ju ngrohte juve?

Liliana: E kështu shkova e zhbirova pak në profilin tuaj sepse jam fansja juaj në Instagram dhe pashë numrin e telefonit, i shkruaj menjëherë stafit që ishin të mrekullueshëm, disponibël, të edukuar, të dashur, të mrekullueshëm.

Ardit Gjebrea: Ja ku jemi këtu./tvklan.al