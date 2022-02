70 % e Elbasanit ende e pavaksinuar

15:51 22/02/2022

ISHP: Me numër të ulet edhe 3 bashki të tjera

Elbasani, një nga bashkitë me numrin me të lartë të rasteve me Covid, afro 70 % të popullsisë e ka ende të pavaksinuar. Sipas specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, katër janë bashkitë me mbulesën më të ulët vaksinale në Shqipëri.

“Kemi disa bashki ku ecuria është më e ngadaltë dhe këtu përmendim Shkodrën me 34 % për dozat e para, Elbasani me 28 %, Librazhdi me 28 %, Malësia e Madhe 36 % me dozat e para. Këto janë bashki me ecuri të ngadaltë në procesin e vaksinimit”.

Aktualisht në Shqipëri mbi 58 % e popullsisë mbi 16 vjeç është vaksinuar.

“Aktualisht që flasim vazhdojmë të kemi procesin e vaksinimit ndaj Covid ku deri tani rreth 58 % ka marrë dozën e parë të popullsisë target dhe me dozë të dytë janë 54 % dhe dozë të tretë rreth 10 %”.

Sipas specialistëve, procesi i vaksinimit nuk duhet të ndërpritet për të patur një mbrojtje më të madhe në popullatë dhe për të rritur mbulesën vaksinale në vend.

