“70 mijë banorë me 0 kopshte e shkolla, pa rrugë”, Këlliçi flet për Astirin: E kam detyrim që…

22:31 30/03/2023

Kandidati i PD-së për bashkinë e Tiranës Belind Këllici ka dhënë një intervistë për Blendi Fevziun këtë të Enjte në Opinion në Tv Klan teksa ecte në rrugët e kryeqytetit.

Një nga zonat kyçe për të cilat Këlliçi zgjodhi të flasë më shumë, ishte dhe Astiri, lagje që sipas tij ka shumë problematika në infrastrukturë dhe në 8 vite nuk ka njohur asnjë investim.

Këlliçi u shpreh se një nga lagjet më të populluara të Tiranës ka rrugët në gjendje të papranueshme dhe s’ka asnjë kopsht, çerdhe apo shkollë.

Belind Këlliçi: Komuna e Kasharit ka patur një plan që e kapte dhe këtë zonë. E ka patur projektin dhe planin, por nuk u vu në zbatim për shkak dhe të ndarjes së re territoriale administrative. Këtu ka një problem, janë 70 mijë banorë që kanë 0 kopshte, 0 shkolla dhe 0 çerdhe.

-Çfarë ideje keni për këtë zonë?

Belind Këlliçi: Kam qenë deputet i kësaj zone dhe prandaj kam detyrimin që të vij në këtë zonë. E nisa me “Myslim Shyrin” aty ku jam lindur e rritur dhe do duhet të vij në zonën ku kam përfaqësuar qytetarët e Tiranës dhe ku vijoj ende shpirtërisht marrëdhënien me ta. Kërkesa e tyre është për të pasur një rrugë normale, kjo është e papranueshme për çdo qytet të botës e jo më për një kryeqytet europian. Dhe nga ana tjetër për 70 mijë banorë…

-Po nuk është e njëjta situatë për 70 mijë banorë.

Belind Këlliçi: Jua garantoj që rrugët janë njëlloj, identike. Mbi 60, 70% të rrugëve dhe rrugicave janë të tilla dhe nga ana tjetër ka vetëm një qendër shëndetësore të futur në një pallat që nuk mund t’ju shërbejë as 5 mijë qytetarëve./tvklan.al