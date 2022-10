75 vite e varur kokëposhtë, tani s’e lëvizin se dëmtohet. Piktura e Piet Mondrian mbetet e pandryshuar

23:30 28/10/2022

Një vepër arti e piktorit abstrakt holandez Piet Mondrian është varur me kokë poshtë në galeri të ndryshme për 75 vjet.

Pavarësisht zbulimit të fundit, vepra, e titulluar “New York City I”, do të vazhdojë të shfaqet në mënyrë të gabuar për të shmangur dëmtimin e saj. Fotografia e vitit 1941 u shfaq për herë të parë në MoMA të New Yorkut në vitin 1945.

Ajo është varur në koleksionin e artit të shtetit gjerman të Rhine-Westphalia në Düsseldorf që nga viti 1980. Kuratorja Susanne Meyer-Buser e vuri re gabimin gjatë shfaqjes së re të muzeut për artistin në fillim të këtij viti, por paralajmëroi se nëse do të kthehej nga ana e duhur tani mund të shpërbëhej.

“New York City I” është një version me shirit ngjitës i pikturës së qytetit të New York-ut me emër të ngjashëm nga i njëjti artist.

"Rrjeta e dëndur duhet të jetë në krye, si një qiell i errët," tha Meyer-Buser për The Guardian, në lidhje me veprën artistike të grilës me vija të kuqe, blu dhe të verdhë të papërfunduar dhe të panënshkruar.

"Sapo ua tregova kuratorëve të tjerë, kuptuam se ishte shumë e qartë. Ka shumë të ngjarë që fotografia të jetë e gabuar," shtoi ajo kur u kontaktua nga BBC.

Provat duket se e vërtetojnë këtë teori, pasi qyteti i New York-ut me emër të ngjashëm, i cili është i ekspozuar në Qendrën Pompidou të Parisit, shfaq një trashje vijash në krye dhe jo në fund.

Për më tepër, një fotografi e studios së holandezit me ndikim, e bërë disa ditë pas vdekjes së tij, tregon të njëjtën foto të ulur në një kavaletë nga ana tjetër.

Imazhi u botua në revistën amerikane të stilit të jetesës "Town and Country" në Qershor 1944.

Piet Mondrian, i cili lindi në rajonin e Utrecht të Holandës në 1872, konsiderohet si një nga artistët më të mëdhenj të shekullit të 20-të dhe një pionier i stilit modern abstrakt, minimalizmit dhe ekspresionizmit./tvklan.al