75-vjeçari ngacmon vajzën e re brenda dyqanit të tij në Durrës, i mbyll derën dhe…

14:43 13/05/2023

Një75 vjeçar ka ngacmuar seksualisht një vajzë të re në Durrës. Këtë rast e ka raportuar sot nga qyteti bregdetar, Dhurata për “Aldo Morning Show” në Tv Klan.

Ajo thotë se i moshuari përveçse e ka ngacmuar 21 vjeçaren, i ka mbyllur dhe derën e dyqanit të tij, por kjo e fundit ka arritur të largohet.

“Një 75-vjeçar ka ngacmuar një 21-vjeçare. Dhë në fakt ai ka shkuar në dyqanin e tij për të riparuar diçka, e ka ngacmuar dhe madje, madje i ka mbyllur derën. Por fatmirësisht ajo e shkathët, me lezet, ka hapur derën dhe ka ikur, është larguar menjëherë. Këtë gjë e ka treguar te familjarët e saj dhe ata do shkojnë atje dhe patjetër do e sqarojnë mirë”, raportoi Dhurata. /tvklan.al