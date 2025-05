Aktorja e njohur Delinda Disha ditën e sotme është bërë pjesë në takimin përmbyllës elektoral të kryeministrit Edi Rama në Fier.

Me nota humori, aktorja Disha ka ‘parashikuar’ se si do të bëhet Fieri pas fitores së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 Majit. Disha theksoi se të gjithë ata që janë larguar nga ky qytet do të kthehen, të punojnë dhe të investojnë atje, pasi do të ketë zhvillim të turizmit.

E sa i përket mandateve që PS do të fitojë në këto zgjedhje, aktorja shprehet e bindur se partia në pushtet do të marrë 78 mandate.

“Ta pashë filxhanin motra jote herën e parë, t’i gjeta të gjitha me porte, me aeroporte, me hekurudha, vetëm Shell-i na u vonua. A fillojmë më Fierin njëherë se e kam pikë të dobët. Filxhani thotë se Fierit, Antalya t’i marri të keqen, se ka për tu bërë nga Semani në Vjosë me resorte, me hotele dhe do të plasi një treg pune. Do të hapen kateringje, një industri e madhe zhvillimi. Më del edhe një “KP” mua këtu. Është Komuna e Parisit se atje e ndërtuan fierakët dhe do të kthehen të gjithë në Fier të punojnë dhe të investojnë se do të zhvillohet turizmi.

S’më gënjen filxhani mua zemra jo. Ja ku është edhe rruga e aeroportit. Ma ndan filxhanin në mes rruga e aeroportit mua, por kemi edhe një rrugë tjetër mo zemra. Është një rrugë blu. Kam përshtypje që kjo do jetë rruga që do të mbulojë komplet me Adriatik, me Jon. Tani ta lej cik këtë unë dhe të jap motra atë porosinë ty, nuskën e fitores. Ta dhashë herën e parë dhe tani me këtë do të fitosh.

Tani ta shtypim për mandatet se e di aty më qan mua zemra. O 77 ose 78 më dalin mua. Po 78 unë them i ke të marra e vdekur. E fundit filxhani më thotë që mandati i fundit të shoh atje në Bruksel, të ngresh flamurin më të bukur në botë”, shprehet aktorja Delinda Disha.

Në mbyllje të fjalës së saj aktorja e ‘zhveshur’ nga roli i fallxhores iu bën thirrje të gjithë shqiptarëve që të votojnë për Partinë Socialiste, pasi vetëm kështu vendi mund të ecë përpara./tvklan.al