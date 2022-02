“8 vjet burg i kam bërë, për gruan bëj edhe 25”, Altini reagon ashpër për ish-bashkëshortin e gruas

19:21 13/02/2022

Konflikti mes Altinit e Danielës vijon gjatë “Shihemi në Gjyq” në “E diela shqiptare” në Tv Klan me rrëfimet e secilit prej tyre të veprimeve të gabuar të ish-bashkëshortit të Danielës. Ndërsa Altini kërkon qetësi prej tij, Daniela përpiqet të ngulmojë te familja dhe dëshira për të mos prishur marrëdhëniet mes tyre.

Eni Çobani: Çfarë kërkon nga kjo seancë? Të ikësh me vajzën apo të rrish me Danielën?

Altin: Unë do marr vajzën dhe do iki te familja ime.

Daniela: Jo, unë fëmiijën nuk ta lë. Me atë e prisha, martesën me ty nuk lejoj.

Daniela ia bën të qartë Altinit se e vetmja gjë që e mban në kontakt me ish-bashkëshortin është djali i saj i parë me të. Ajo refuzon kategorikisht përçarjen e familjes së saj me Altinin. Ky i fundit kërkon një vendim të prerë.

Altin: I bie të marr unë vendimin me atë person. Unë 8 vjet burg i kam bërë…

Eni Çobani: Sa ke bërë ti?

Altin: 8 vjet burg i kam bërë unë, nuk dua t’ia di fare, nëse ai është burrë të vijë të më takojë mua. Bëj edhe 25 vjet burg nëse ai ma shqetëson gruan. Unë kam ardhur që ai mos ta marrë më gruan në telefon që ta shqetësojë, ose do hidhem vetë./tvklan.al