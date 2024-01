83.3 milionë Dollarë gjobë për Trumpin/ Fajtor se i prishi imazhin Elizabeth Jean Caroll

Shpërndaje







13:17 27/01/2024

Pavarësisht se gëzon një mbështetje të lartë të pazakontë në bazën republikane, Donald Trump nuk i ka punët mirë me drejtësinë amerikane. Gjykata e Manhatanit vendosi që ish-shefi i Shtëpisë së Bardhë t’i paguajë si dëmshpërblim 83.3 milionë Dollarë gazetares Elizabet Xhin Keroll.

Gjykatësit i dhanë të drejtë 80-vjeçares, për akuzat e saj se Trump i kishte dëmtuar reputacionin, pasi kishte mohuar se e kishte dhunuar seksualisht në mesin e viteve ’90.

Vitin e kaluar, një tjetër proces civil e dënoi ish-presidentin me gjobë prej 5 milionë Dollarësh, pasi e shpalli fajtor për këtë rast përdhunimi të ndodhur në ambientet e një qendre tregtare veshjesh luksoze.

Ndërsa në procesin e fundit, Karoll akuzoi Trampin se që prej vitit 2019 e kishte akuzuar vazhdimisht në publik për shpifje duke mohuar përdhunimin.

Ish-presidenti e quajti vendimin qesharak dhe tha se do e apelonte. Trump, që synon të kthehet në Shtëpinë e Bardhë në zgjedhjet e 5 Nëntorit, po përballet në disa procese penale me 91 akuza, përfshirë shmangie taksash, nxitje kryengritjeje dhe kundërshtim me dhunë të rezultatit të zgjedhjeve.

Tv Klan