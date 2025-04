Gjatë tremujorit të parë të këtij viti ata që kanë tërhequr më shumë vizitorë të apasionuar pas kulturës dhe historisë janë muzetë. 8 muzetë që janë aktualisht të hapur për publikun, nga 12 në total, kanë mikpritur 38.543 turistë.

Muzeu Gjergj Kastrioti kryeson me mbi 14 mijë vizitorë, ndjekur nga Muzeu i Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”.

Pas muzeve kërshëri tek vizitorët kanë ngjallur 8 parqet arkeologjike, me 31,646 bileta të shitura dhe me pak kalatë, me 13,289.

Parku Arkeologjik i Shkodrës, Kalaja e Gjirokastrës, Parku i Butrintit dhe Apolonia janë ato që kanë tërhequr më shumë vizitorë ndër Kalatë apo Parqet e tjera Arkeologjike.

Gjithsej në total gjatë këtij tre mujori sitet dhe muzetë kanë pritur 83,478 vizitorë, shifër kjo më e ulët se tremujori i parë i 2024-tës. Sa i takon të ardhurave gjithsej janë arkëtuar mbi 26 milionë Lekë.

