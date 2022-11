870 kg kanabis në serat e Beratit, sot masa e sigurisë për 11 të arrestuarit

Shpërndaje







10:35 13/11/2022

“Familja Mema do të gjykohet si organizatore e kësaj skeme, dyshohet se rekrutonin fuqinë punëtore”

Kanë mbërritur në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat 11 persona, mes të cilëve 2 gra, të cilët u arrestuan në kuadër të operacionit policor të koduar “Stuhia” ku u sekuestruan 870 kilogramë kanabis që kultivoheshin dhe përpunoheshin në 3 sera në fshatin Rërëz të Beratit.

Korrespondentja e Klan News, Anila Sefa raporton se paraprakisht, akuzat e ngritura ndaj tyre janë për “prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike” dhe “armëmbajtje pa leje”.

Të akuzuarit kanë mbërritur në ambientet e Gjykatës së Beratit. Kanë qenë të paktën 5 furgona që kanë sjellë gjithë të arrestuarit. Fillimisht mbërritën 2 gratë, nënë dhe bijë, Drita dhe Izmire Mema.

Korrespondentja e Klan News, Anila Sefa bën me dije se sipas informacioneve të marra dhe burimeve të sigurta, të paktën 4 nga personat të cilët do të dalin tashmë për masë arresti janë nga e njëjta familje, janë nëna, babai, djali dhe vajza. Pikërisht Bashkim Mema, Edison Mema, Drita Mema dhe Izmire Mema. Të 4 këto persona janë nga Kamza e Tiranës dhe sipas burimeve, kryenin rekrutimin e fuqisë punëtore për t’i sjellë në serën e kanabisit. Sipas informacioneve paraprake, familja Mema ishte kryesore dhe do të gjykohet si organizatore e kësaj skeme pasi dyshohet se këta janë personat që rekrutonin fuqinë punëtore.

Të tjerët janë nga zona të ndryshme të Shqipërisë, kryesisht nga Nikla, Fushë-Kruja, Kruja, Shkodra, Lezha dhe Burreli.

/tvklan.al