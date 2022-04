9 finale deri në fund të sezonit

23:54 05/04/2022

Tirana pranë titullit, garë e fortë për zonën europiane dhe raundin play-off

Tirana është skuadra më e favorizuar për t’u shpallur kampione në fund të sezonit. Bardheblutë numërojnë 14 pikë më shumë se Laçi i vendit të dytë. Deri në fund kanë mbetur 27 pikë në lojë dhe diferenca mes kryeqytetasve dhe kurbinasve është e konsiderueshme për të kërcënuar rrugën e bardhebluve drejt titullit.

Për dy vendet që të kualifikojnë në Kupat e Europës janë në garë 4 skuadra, pikërisht Laçi, Kukësi, Vllaznia dhe Partizani. Nga bardhezinjtë deri te “demat e kuq” ekziston një hendek prej 6 pikësh, shumë pak duke parë se deri në fund janë edhe 9 sfida. Gara e fortë do të jetë për të shmangur zonën play-off, që më pas të sfidon me ekipin e tretë më të mirë të Kategorisë së Parë.



Aktualisht vendi i 8-të mbahet nga Egnatia. Rrogozhinasit numërojnë 2 pikë më pak se kampionët në fuqi, Teuta dhe një nga Kastrioti. Mes këtyre tre skuadrave do të diskutohet edhe zona play-off. Faza e katërt do të jetë vendimtare për fatin e dy skuadrave ikonë që kanë shkruar historinë e futbollit shqiptar.

Dinamo dhe Skënderbeu gjenden në fund të renditjes, duke qenë me një këmbë jashtë Superligës. Dy skuadrat duhet të marrin maksimumin nga 9 finalet e mbetura për të shmangur rënien në kategoritë e ulëta. Për Dinamon do ishte një rikthim pas një sezoni në elitë.

Klan News