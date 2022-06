9-vjeçarja Kira pret flokët për një arsye prekëse

14:07 01/06/2022

Një vajzë 9-vjeçare nga Ukraina preu flokët dhe i shiti, në përpjekje për të mbledhur para për forcat e armatosura të Ukrainës.

Kira Hubina, nga qyteti verior i Chernihiv, vendosi të mbledhë para për luftëtarët e vendit teksa ajo dhe familja e saj mbroheshin nga bombardimet ruse brenda një strehe.

Babai i vajzës Ivan tha për agjencinë ukrainase të lajmeve UNIAN se ishte prekur nga gjesti i vajzës së tij dhe pranoi që ajo t’i priste flokët pasi mësoi për qëllimet e saj.

“Sinqerisht, për pak sa nuk qava”, tha ai./tvklan.al

