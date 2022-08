90% e rasteve me variantin BA5

Shpërndaje







22:20 26/08/2022

ISHP: Ulje të infektimeve në shumicën e bashkive, rritje vetëm në 14 bashki

Situata epidemiologjike nga Covid 19 në vend është e qëndrueshme, sipas epidemiologëve në shumicën e bashkive ka rënie të infektimeve.

Artan Simaku: Nga fundi i muajit Korrik vërehet një trend gjithnjë e në rënie i numrit të rasteve, trend në rritje paraqesin 14 bashki të cilat janë bashki të vogla dhe jo në zona turistike, ndërsa edhe në zona turistike dhe në bashkitë e tjera të vendit, ka një trend në rënie dhe ky trend parashikohet të vazhdojë edhe në javët në vijim. Edhe në vendin tonë edhe në kontinentin evropian mbizotëron në shifra 90% varianti BA5.

Arma më e mirë për të parandaluar një valë të re në vjeshtë është vaksinimi i popullsisë, dhe sidomos i moshës së tretë.

Artan Simaku: Shtrimet në spital dhe fatalitetet vërehen më tepër te kjo grupmoshë, te personat mbi 65- vjeç. Prandaj theksohet me forcë vaksinimi i grupeve me rriskë të popullatës, duhet të vaksinohen sidomos me dozën e tretë, sepse është kjo dozë që bën diferencën.

Me të dyja dozat e vaksinës janë imunizuar 59 % e popullsisë target mbi 16 vjeç.

Klan News