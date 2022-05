A do e sillte vajzën në “Power Kidz”? Ministrja Evis Kushi ka një ‘kusht’

18:00 01/05/2022

Në puntatën e finales së madhe të “Power Kidz”, siç është tashmë traditë, vjen një personalitet i njohur. Këtë herë, ministrja e Arsimit, Evis Kushi është e ftuara speciale si dhe juristja e katërt që do të vendosë se kush do të jetë fituesi i rubrikës nga “E diela shqiptare” në Tv Klan. Në fjalën e saj, teksa vlerësoi rubrikën si dhe theksoi komoditetet dhe rëndësinë që kanë sot fëmijët, ministrja u gjend edhe përballë një pyetjeje simpatike nga moderatori Ardit Gjebrea.

Ardit Gjebrea: Kam edhe një pyetje të fundit. Ju keni dy vajza.

Evis Kushi: Po, e shikojnë “Power Kidz”.

Ardit Gjebrea: Ana dhe Luna. Luna është në klasën e tretë më duket.

Evis Kushi: Të katërtën.

Ardit Gjebrea: Meqenëse është në klasën e katërt, do ta sillnit në një garë si “Power Kidz” apo si nënë do t’i trembeshit përballjes me garat?

Evis Kushi: Patjetër, por vetëm nëse e meriton të fitojë, nëse kalonte ato filtrat./tvklan.al