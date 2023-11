A do i ndajnë paratë çifti fitues, Dalina: Do i ndajnë që të mos dalin keq në kamera!

22:27 05/11/2023

Çifti që do të triumfojë sonte do të fitoj çmimin e madh prej 50 mijë eurosh. Çifti fitues do të ketë 2 zarfe të ndryshme, vetëm njëri prej tyre do të ketë zarfin me para dhe duhet të vendosë nëse do i ndajë paratë me partnerin apo jo.

Luana pyet opinionistët nëse do t’i ndanin paratë apo jo.

Dalina: Erida ka një lloj sinqeriteti që mua më pëlqen. Ata janë treguar të gjithë të kujdesshëm në betimet e tyre.Mund të jetë dëshira e brendshme për të marrë 50 mijë euro por unë besoj që do i ndajnë paratë me njëri-tjetrin sepse nuk duan dhe të dalin keq tek publiku.

Olti: Erida është shprehur që ka motrën e vogël për ta shkolluar dhe hapi ‘Only Fans’ për të fituar më shumë para. Ata të gjithë vinë nga emigrimi dhe janë rritur me vështirësi, askush s’ka thënë që vinë nga një jetë luksoze me makina të shtrenjta. Ata të gjithë kanë patur vuajtje në jetë.

/Love Island Albania