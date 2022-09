A do ja kalojë fronin të birit Mbreti Charles III? Meri Shehu bën parashikimin

19:23 19/09/2022

Astrologia Meri Shehu si çdo të hënë ishte e ftuar te emisioni “Rudina” në Tv Klan. Ajo bëri parashikimin nëse mbreti Charles i III do ta vazhdojë apo jo mbretërimin e tij. Sipas saj nëse Mbreti nuk e dorëzon fronin te i biri deri në pranverën e 2023, Mars apo Prill, ai do të qëndrojë në fron deri në fund të jetës. Sipas Merit, Mbreti i ri ka ardhur me yje të mbarë.

Rudina Magjistari: Mbreti Charles i III e ka marrë mbretërinë në datën 8 Shtator.

Meri Sheu: Ka qenë disa orë para se Mërkuri të kthehej i kundërt, kjo do të thotë që ose ky Mërkur i kundërt do e nxjerrë më në pah ikonën e tij si Akrep, ose kjo mund të shoqërohet me debate të cilat do marrin fund në pranverën e 2023-shit që mund t’ja kaloj të bririt. Nëse nuk ndodh në pranverën e 2023-shit nuk do ndodhi më dhe mbreti Charles do vazhdoj mbretërimin tij si një Akrep i denjë./tvklan.al