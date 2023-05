“A do jetë Basha në drejtim të PD-së?”, Alibeaj: Më qartë se kaq…

Shpërndaje







13:28 24/05/2023

Deputeti Enkelejd Alibeaj thotë se çdokush ka të drejtë të kandidojë për kryetar të një partie që është demokratike, pas pyetjes që i bënë gazetarët nëse do të jetë apo jo Basha në drejtim të PD-së.

Alibeaj shprehet për mediat se një parti nuk duhet të jetë në varësi të emrave individualë.

Enkelejd Alibeaj: Një parti që nuk duhet të jetë në varësi të emrave individualë. Kaq e thjeshtë është. Rregulla, standarde, anëtarësi, shkrifërim i partisë.

Pyetje: A do të jetë Basha në drejtim të partisë? Po, apo jo?

Enkelejd Alibeaj: Më e qartë se kaq…Mund t’ju them se çdokush ka të drejtë të kandidojë në një parti që është demokratike. E vlerëson antarësia me votim të rregullt, të ndershëm, do të duhet të ju besohet atyre./tvklan.al