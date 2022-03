A do të dalin bashkë nga programi? Jonny dhe Sellma nuk bëhen pishman për asgjë

Shpërndaje







21:28 28/03/2022

Jonny ka vendosur që sot të jetë për herë të fundit në Love Story dhe do të marrë vendimin për të dalë me Rominën, Sellmën apo edhe vetëm.

Ai zhvilloi takimin e fundit me Sellmën. Fronisti u shpreh shumë i gëzuar që ka njohur një vajzë si Sellma. Kjo e fundit u shpreh se Jonny është shumë i veçantë.

Gjatë bisedave, Jonny dhe Sellma kanë folur për ato që nuk kanë funksionuar mes tyre gjatë takimeve.

Jonny: Unë dua të them faleminderit që më ke dhënë shansin të të njoh dhe ta bëj këtë eksperiencë. Nuk mendoj se do kishte shumë vajza që do më mbronin aq shumë, që do flisnin aq shumë për mua.

Sellma: Në çdo moment të kam dalë në krahë dhe kam qëndruar pranë teje, gjithmonë kam qenë shumë e sinqertë nuk bëhem pishman me ty.

Jonny: Edhe unë. Nuk ka pasur asnjë moment që jam bërë pishman me ty. Thjesht, e di sa kam dash të hapemi më shumë me njëri-tjetrin. Nuk mendoj se i kam dhënë vetes dhe ty mundësi që të arrijmë diçka. Edhe unë kam shumë faj këtu. Dua të them që je super, super, super vajzë. Edhe unë ndonjëherë nuk e kam shprehur si duhet.

Sellma: Je një djalë shumë i mirë që e vlerësoj respektin që ke ndaj një vajze.

Jonny: Unë dua të them faleminderit!

Sellma: Edhe unë ty! E di kush ka qenë problemi në fund që unë jam tërhequr? Ka qenë pjesa kur fillove të japësh puthje. Unë jam territoriale si person dhe kur e pëlqej dikë dua që mashkulli të jetë vetëm i imi.

Jonny: Sot dua ta marr këtë ditë në atë mënyrë ta tregoj sa vlerë ka për mua. Atë që kemi ne kur shohim njëri tjetrin në sy është e vërtetë. Tani kur merr fund po e marr vesh që edhe unë kam gabuar shumë nga ajo mënyrë që nuk kam dhënë mundësitë që mund të kishim bërë një hap me njëri-tjetrin.

Sellma: Mendoj që janë gjëra që kanë kaluar. Nëse nuk do i bëje ato marrëdhënia jonë do ishte ndoshta ndryshe.

Sellma tha se e ka vlerësuar gjithmonë atë djalin e mirë që e ka njohur tek Jonny dhe pranoi se pëlqimi ndaj tij është i sinqertë. Por në fund tha se fronisti e ka anashkaluar.

Jonny: Domethënë për ty ka qenë shumë kjo pjesa për ty që të kam zhgënjyer me veprimet që i kam bërë.

Sellma: Është e vërteta, pse duhet të gënjejmë.

Jonny: Kam pak frikë se nesër, pasnesër, po e pranuam njëri-tjetrin, në kuptimin ta provojmë me njëri-tjetrin, ne asnjëherë s’do arrijmë të jemi të afruar me njëri-tjetrin. Je shumë e ftohtë.

Sellma: Unë nuk jam shumë e ftohtë. Unë jam shumë romantike, thjesht duhet të dish të ma nxjerrësh atë anën.

Jonny: Më ke qejf?

Sellma: Pëlqimi im për ty ka qenë shumë i sinqertë, por ti e di që gjithë kohës më ke anashkaluar pak dhe kjo është e vërteta./tvklan.al