A do të japësh dorëheqjen? Drejtoresha e AKSHI-t: Do ta bëja nëse nuk do të…

23:21 23/12/2021

Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, është shprehur sot se ajo nuk do të japë dorëheqjen pasi nuk ka asnjë përgjegjësi për publikimin e listës së pagave.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Karçanaj u shpreh se do të jepte dorëheqjen morale nëse nuk do të kishte dixhitualizuar shërbimet shtetërore.

Blendi Fevziu: A ka bllokuar prokuroria për momentin të gjithë strukturën tuaj të AKSHI-t?

Mirlinda Karçanaj: Prokuroria nuk ka bllokuar asgjë që ka lidhje me AKSHI-n. Ka bllokuar kompjutera përdorimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Që punojnë me të përditshmen në bazë të detyrave që kanë.

Blendi Fevziu: A duhej dikush që duhet të jepte dorëheqjen qoftë dhe moralisht, sepse ai që e ka bërë do të ndiqet penalisht. Ka një dorëheqje morale në këtë rast?

Mirlinda Karçanaj: E keni fjalën për dorëheqjen time?

Blendi Fevziu: Për ju dhe për zyrtarë më të lartë se ju. Por unë po u pyes ju, se ju nuk mund të përgjigjeni për të tjerët.

Mirlinda Karçanaj: Personi që ka bërë çfarë do që ka bërë do të ndiqet penalisht dhe do të përgjigjet përpara drejtësisë. Ndërkohë që unë do të jepja dorëheqjen moralisht nëse nuk do të kisha ndenjur mbi kokë të të gjitha shërbimeve që qytetarët marrin sot. 1112 shërbime. Nëse do ta kisha lënë dixhitalizmin në nivelin që e gjeta, një Bathore dixhitale, nëse do i kisha lënë sistemet e shtetit siç i gjeta. Nga 6 sisteme të pa lidhura me njëri-tjetrin në 55 sisteme që ndërveprojnë me njëra-tjetrën.

Blendi Fevziu: Po atyre të gjashta nuk u doli gjë, juve u kanë dalë 4 lista për 6 muaj…

Mirlinda Karçanaj: Po se nuk punonin pra, ishin 55 mijë përdorues të e-Albania dhe këta ishin vetëm ata që kishin testuar maturën shtetërore. Unë dua ta them që ajo që ndodhi do na shërbejë që të investojmë më shumë për teknologji dhe të jemi të sigurt./tvklan.al