A do të rikthehet në politikë? Si përgjigjet Majlinda Bregu në "Opinion"

23:46 07/12/2022

Prej 4 vitesh, Majlinda Bregu mban postin e Sekretares së Përgjithshme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Mandati i saj përfundon pas dy vitesh. Por çfarë do të bëjë Bregu pasi t’i ketë përfunduar ky mandat? E pyetur drejtpërdrejtë gjatë intervistës që dha këtë të mërkurë për gazetarin Blendi Fevziu në studion e “Opinion”, Bregu tha: “Nuk përjashtoj as angazhimin ndërkombëtar, por nuk përjashtoj as kthimin në Shqipëri”. Ajo foli po ashtu edhe për marrëdhëniet që ka me liderët politikë në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Cilat janë raportet tuaja me njerëzit më të rëndësishëm politikë të këtij vendi, me Ramën, Berishën apo Metën?

Majlinda Bregu: Raporte zyrtare, institucionale, korrekte.

Blendi Fevziu: I ruan me të gjithë?

Majlinda Bregu: Me zotin Meta për shembull ka kohë që nuk jam parë, por sigurisht edhe gjatë mandatit të tij, ka qenë për vizitë edhe në Sarajevë, edhe në zyrat tona, kështu që raporte korrekte, institucionale, me të gjithë.

Blendi Fevziu: Edhe me zotin Berisha raporte korrekte?

Majlinda Bregu: Me zotin Berisha sigurisht më pak, sepse nuk kam patur mundësi që të kemi le të themi një cikël pune…

Blendi Fevziu: Po me Kryeministrin Rama?

Majlinda Bregu: Sikurse të thashë, një raport institucional, korrekt, si me të gjithë liderët e tjerë të rajonit. Sot unë me të vërtetë jam shqiptare dhe jam gjithmonë me një sy më shumë për të parë me dashuri Shqipërinë, por jam e detyruar që në një pozicion ndërkombëtar të ruaj neutralitetin.

Blendi Fevziu: Ndërkohë, zonja Bregu, duket se mandati juaj është dhe 2 vjet të tjera apo jo?

Majlinda Bregu: Janë të limituara në dy mandate, tre plus tre.

Blendi Fevziu: Kështu që ju keni bërë 4 vjet, keni dhe 2 vite tjera, ç’do bëni pas këtyre 2 viteve të tjera?

Majlinda Bregu: Po përse do ta dish sot, nuk do të takohemi më ne për 2 vjet?

Blendi Fevziu: Po jo, po unë dua ta di që sot, marr masat…

Majlinda Bregu: Shihemi pas 2 vjetësh atëherë.

Blendi Fevziu: Ke ambicie për t’u kthyer në politikën shqiptare?

Majlinda Bregu: Po besoj që u përgjigja në fakt pak më parë. Unë jam një njeri tashmë që kam kaluar vite të tëra dhe kam ndërtuar edhe një profil dhe karrierë politike dhe e përsëris unë nuk përjashtoj asgjë. Nuk përjashtoj as angazhimin ndërkombëtar, por nuk përjashtoj as kthimin në Shqipëri./tvklan.al