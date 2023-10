A do të takohet Osmani me Vuçiç në Granada?

10:12 05/10/2023

Liderët e BE-së lobojnë për një takim mes presidentëve të Serbisë dhe Kosovës

Sot në Samitin e Komunitetit Politik Europian në qytetin spanjoll të Granadës flitet për agresionin e Serbisë kundër Kosovës, të pranishëm edhe Vjosa Osmani e Aleksandër Vuçiç.

Ka përpjekje për organizimin e takimit të tyre “megjithë armiqësinë politike mes dy vendeve pas ngjarjeve në veri të Kosovës. Krahas pjesëmarrjes në sesionet kryesore të Komunitetit Politik Evropian, Presidentja Osmani do të zhvillojë edhe diskutime me liderë evropianë për t’i informuar lidhur me agresionin e Serbisë kundër Kosovës dhe për të diskutuar thellimin e bashkëpunimit për tejkalimin e sfidave të përbashkëta.

Qëllimi i komunitetit politik evropian është të inkurajojë dialogun politik dhe bashkëpunimin në zgjidhjen e çështjeve me interes të përbashkët dhe forcimin e sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit në kontinentin evropian. Një nga temat kryesore do të jetë edhe zgjerimi i Bashkimit Evropian.

Takimi i radhës do të mbahet në Mbretërinë e Bashkuar.

Klan News