“A do të vish në Coachella?”, pas ‘çmalljes’ me Shawn Mendes, Camilla i dedikon këngë

14:38 21/04/2023

Camilla Cabello dhe Shawn Mendes u shndërruan në kryefjalën e javës së shkuar dhe duket se do të jetë vetëm fillimi. Pas fundjavës së festivalit të Coachella, Camilla mesa duket ka përpunuar ndjesitë e saj nga puthjet me këngëtarin duke i përkthyer në një këngë.

Në një pjesëz të shkurtër të publikuar në Instagram, kënga përshtatet me situatën e krijuar mes ish-çiftit në Coachella. “A do të vish në Coachella? / Nëse jo, s’ka gjë/ Nëse po, do jetë gjithçka për të cilën do mendoj”, thotë këngëtarja mes vargjeve të këngës së titulluar “June Gloom”.

Kënga vetëm sa ka shtuar kureshtjen dhe konfuzionin e fansave. Një burim për “Page Six” tha se nuk bëhet fjalë për një rikthim të Shawmilla. “Ata kanë mbetur miq me shumë dashuri e histori mes tyre, por nuk janë rikthyer. Kanë mbajtur kontakte pas ndarjes dhe vendosën të takoheshin në Coachella meqenëse të dy do shkonin”.

Sa i përket puthjeve, burimi u shpreh se “gjërat ndoqën njëra-tjetrën” dhe se ishte një “çmallje”./tvklan.al