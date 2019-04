A do t’i lërë trashëgimi Lefteris Pantazis Devis Xherahut? (Video)

Lefteris Pantazis ishte një prej të ftuarve në emisionin “Zonë e Lirë në Tv Klan mbrëmjen e sotme.

Gjatë emisionit ai tregoi se nuk ka qenë asnjëherë i martuar, por ka një vajzë, Kostandina, e cila njihet me emrin e artit si Koni Metaxa. Ai ishte në studio sëbashku me këngëtarin shqiptar Devis Xherahu, me të cilin ka një marrëdhënie shumë të ngushtë.

Gjatë intervistës, drejtuesi i emisionit Arian Çani pyeti këngëtarin nëse do t’i lërë pasuri këngëtarit shqiptar, por ai duke qeshur u përgjigj se i ka lënë makinën.

Arian Çani: Ju jeni një këngëtar me karrierë të gjatë dhe i pasur. Meqë e doni kaq shumë Devisin dhe meqë është djali juaj artistik, keni menduar t’i lini trashëgimi?

Lefteri Pantazis: I kam lënë makinën, sa herë vjen në Athinë e përdor. /tvklan.al