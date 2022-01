A i druheni shkarkimit nga Kushtetuesja? Meta: Situata është optimiste

13:18 20/01/2022

Presidenti Ilir Meta nga Shkodra ka folur edhe njëherë për vendimin e pritshëm nga Gjykata Kushtetuese për shkarkimin ose jo të tij.

Në një deklaratë për mediat, Presidenti tha se është optimist për vendimin e gjykatës dhe tha se vendimi i Parlamentit për shkarkimin e tij është një farsë.

“Lidhur me vendimin e Parlamentit të Shkarkuar nga zgjedhjet pas zgjedhjeve të 25 Prillit me farsën për shkarkimin e presidentit jashtë të gjitha afateve, jashtë të gjithë logjikës së kushtetuese që një parlament mund të merrte një nismë, vetëm se kam bërë një intervistë tek kolegu juaj kaq mjafton për të patur një atmosferë tepër optimiste dhe tepër pozitive. Ne këtu do të jemi, në histori do të hyjë 2 Marsi”, u shpreh ai.

Më tej ai ka folur dhe për zgjedhjet e pjesshme lokale dhe u bëri thirrje partive që të zgjedhin kandidatët dhe kërkoi që këto zgjedhje të jenë model. Sipas tij këto zgjedhje do të vendosin institucionin e votës së lirë në vend./tvklan.al