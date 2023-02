A keni lobuar për shpalljen “non grata” të Sali Berishës? Rama: Nuk ka Zot në tokë që e blen Amerikën

23:01 16/02/2023

Një ndër çështjet që u pyet kryeministri Edi Rama këtë të enjte në “Opinion” ishte edhe ajo e shpalljes “non grata” të Sali Berishës nga SHBA.

Kreu i qeverisë u pyet nëse ka lobuar kundër kreut të PD-së. Ai u përgjigj duke thënë se “nuk ka Zot në tokë që e blen Amerikën”.

Blendi Fevziu: A keni gisht ju tek shpallja non grata e Berishës?

Edi Rama: Domethënë unë deri dje e bëja këtë nëpërmjet Sorosit, tani Sorosi u harrua. Iku Sorosi. Tani doli ky. Tani nëpërmjet këtij unë kam kapur sekretarin e shtetit. Domethënë, shiko të të them një gjë. Sikur SHBA të bliheshin dhe të shiteshin do ishin prej kohësh leckat e fuqive të naftës. Do i kishin blerë, do i kishin shitur dhe do i kishin bërë leckë gjithë ata trilionerë që janë nëpër shkretërirat e naftës dhe që janë nëpër vendet ku buron paraja. Si mundet tani, kryeministri i Shqipërisë, një Shqipëri e vogël të marrë dhe të fusë në kontroll gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për çfarë, për t’i vënë vulën në ballë “non grata” një të vdekuri që kujton se është gjallë.

Blendi Fevziu: Këtë tha Berisha në studio. SHBA dhe Rusia kanë histori dekadash spiunazhi me njëra-tjetrën, por nuk i shkon kryeministrit të Shqipërisë të korruptojë një zyrtar të SHBA se jemi vende mike.

Edi Rama: Shiko, që një i vdekur që kujton se është gjallë, tregon përralla dhe ka besimtarë përrallash që i shkojnë nga mbrapa kjo është një fatkeqësi për shoqërinë tonë. Unë nuk zgjidh dot këtë.

Blendi Fevziu: E keni lobuar ju për shpalljen e tij “non grata”? Pyetje fare e drejtpërdrejtë.

Edi Rama: Dëgjo këtu. Sikur Amerika të lobohej kështu po të them që do ishte bërë leckë për të fshirë këmbët planeti. Nëse unë paskam paguar 300 mijë Dollarë dhe paskam çoroditur…

Blendi Fevziu: Jo gjithmonë me dollarë, bëhet edhe me influenca…

Edi Rama: Po, po me influenca, por me çfarë? Me piktura? Apo me video erotike.

Blendi Fevziu: Është e vërtetë ajo video?

Edi Rama: Po, po unë kam gjithë kohës me video. Domethënë Shqipëria paska potencialin që me para, me eros, me piktura apo ku di unë çfarë të marrë Amerikën prej hunde dhe DASH, Shtëpia e Bardhë, FBI, CIA të punojnë për një kryeministër në Shqipëri dhe për t’i vënë vula dhe njolla kë i çon ai me listë. E kupton ç’do kishte bërë Arabia Saudite, e çdo kishte bërë Bahreini, e çdo kishte bërë Omani, e çdo kishte bërë Rusia, e çdo kishte bërë Kina. Do e kishin bërë Amerikën leckë për të fshirë këmbët. Nuk ka Zot në tokë që e blen Amerikën. Nuk ka, nuk ekziston./tvklan.al