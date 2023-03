A pritet që të ketë ndonjë marrëveshje sot? Si përgjigjet Kurti

09:57 18/03/2023

Gazetarja Blerta Dalloshi Berisha raporton se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar mëngjesin e së shtunës me të dërguarin e SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar para takimit me Presidentin serb, Aleksandër Vuçiç.

Më pas, ai ka takuar edhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski. Një takim, Kurti do ta zhvillojë edhe me Presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski. Pas këtij takimi, ai pritet të takohet me ndërmjetësin e dialogut Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.

I pyetur nga gazetarët nëse pritet të ketë ndonjë marrëveshje ditën e sotme, Kurti tha se do t’u drejtohet gazetarëve pas takimit të radhës.

“Pas këtij takimi do t’ju drejtohem, pas takimit të radhës”, tha Kurti.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, takohen ditën e sotme në Ohër të Maqedonisë së Veriut, në kuadër të procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve./tvklan.al