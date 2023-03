Abonetë, Bashkia: Kioskat do jenë të hapura

19:04 31/03/2023

Punavija: Ka abone të mjaftueshme për të gjithë qytetarët

Ditët e fundit në pikat e aboneve të transportit publik ka patur dyndje të qytetarëve për t’u pajisur me abone mujore. Sipas Bashkisë Tiranë, aboneja e studentit ka një procedurë specifike verifikimi, çka mund të ndikojë në shtimin e kohës së pritjes.

“Ka një procedurë të caktuar sepse siç e dini abonetë për studentët janë falas. Ku me kartën e studentit, studenti shkon në një pikë të caktuar, bën verifikimin pastaj bëhet pajisja. Kjo zgjat pak më tepër se normalisht, por janë procedura të nevojshme për të bërë të mundur shpërndarjen ashtu siç duhet të gjithë këtij sistemi.”

Bashkia Tiranë nënvizon se për tiu ardhur në ndihmë qytetarëve të gjitha kioskat e shitjes do të punojnë me orare të zgjatura

“Bashkia e Tiranës e ka planifikuar sasinë e kartelave të pajtimit, të përgjithshme që të mbulojnë 100% nevojat e kërkesës. Po bëjmë një monitorim rigoroz të çdo muaji të sasive të shpërndara. Kemi marrë të gjitha masat që kioskat nuk do të mbyllen sot, nesër dhe as në ditët në vijim me orare të zgjatura derisa edhe qytetari i fundit të jetë i pajisur me kartelën e pajtimit, abone.”

Në total çdo muaj hidhen në treg rreth 50 mijë abone të përgjithshme dhe mbi 20 mijë abone studenti sipas Bashkisë së kryeqytetit.

Klan News