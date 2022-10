Abortet tendencë rënie në Shqipëri

16:18 18/10/2022

Por pandemia ndikoi në rritjen e atyre spontane

Pandemia ndikoi në rritjen e numrit të aborteve spontane. E ndërsa abortet në tërësi kanë një tendencë rënie në Shqipëri, e kundërta ndodh me ato të klasifikuara si aborte spontane. Mjekët obstetër gjinekolog thonë se për këtë ka ndikuar negativisht pandemia.

“Ashtu si në shumë sfera të tjera të shëndetit të përgjithshëm, edhe në atë riprodhues pandemia ka patur një impakt negativ dhe kryesisht edhe tek abortet. Ndarja e aborteve në aborte me dëshirë , pra ndërprerje vullnetare e shtatzënisë apo aborte spontane të padëshiruara , tek ky grupi i dytë mund të them se është vënë re një tendencë në rritje e aborteve spontane të lidhura me infeksionin nga Covid-i”.

Por si ka ndikuar Covid në ndërprerjen e shtatzënisë?

“Sikundër Covid-i dëmtonte vaksulaturën e enëve të gjakut sidomos tek mushkëria, të njëjtën ndikon edhe shtatzënia duke dhënë shpesh aborte të munguara, ku edhe pse gruaja nuk ka shenja të abortit, shtatzënia është ndërprerë, pra rrahjet e zemrës së embrionit nuk janë të pranishme dhe këto janë të pranishme në situatat e trombofilive, të tendencës së gjakut për t’u mpiksur”.

Ndër qarqet me nivel më të lartë të abortit janë Vlora me 283 aborte për 1000 lindje, e ndjekur nga Fieri dhe Berati”.

