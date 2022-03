Abramovich vendos blerësin e klubit?

16:48 22/03/2022

Chelsea rrezikon ulje pikësh në renditje

Qenia ende pronar e Roman Abramovich, mund ta komplikojë edhe më shumë jetën në klubin e Chelsea. Në Angli dyshojnë se Rusi po refuzon ta kalojë atë në duart e një pronari të ri që me gjasë do të jetë nga një prej vendeve që vendosën të sanksionojnë Rusinë për pushtimin e Ukrainës.

Sipas The Sun, ekziston rreziku që miliarderi mund të ndikojë në shitjen e klubit. Nëse Chelsea do të detyrohej të kalonte në administrim të kontrolluar, Premier League mund t’i sanksionojë me një dënim prej 9 pikësh në renditje, një ngjarje që do të rrezikonte kualifikimin e tyre në Champions League.

Sipas disa burimeve, Abramovich ka fuqinë për të vënë veton ndaj ofertave nga blerësit e mundshëm në SHBA dhe Britaninë e Madhe, dy vende që kanë vendosur të sanksionojnë oligarkët rusë në përgjigje të luftës në Ukrainë.

Zyrtarë nga Qeveria Britanike kanë thënë se Abramovich nuk duhet të marrë asnjë cent për shitjen e kompanisë, duke pasur parasysh lidhjet e tij me presidentin rus Vladimir Putin dhe origjinën e supozuar të pasurisë së tij.

Mbetet për t’u kuptuar se si do të vazhdojë afera, duke kujtuar se qeveria i ka dhënë Chelsea-t licencën speciale për të operuar deri më 31 Maj.

