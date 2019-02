Abuzimi me 14-vjeçaren, reagon Prokuroria

Prokuroria e Durrësit thotë se abuzimi i vajzës 14-vjeçare në qytetin e Kavajës po trajtohet me impenjimin e duhur dhe maksimal. Në një deklaratë për mediat, organi i akuzës sqaron se rasti po hetohet nga prokurorë të seksionit për të mitur.

“Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës po kryhen hetime për çështjen penale që bën fjalë për veprën penale të marrëdhënies seksuale me të mitur parashikuar nga neni 100/2 K.Penal. Rasti në fjale po trajtohet me impenjimin e duhur dhe maksimal në zbatim të detyrës dhe në përputhje me normat dhe detyrimet që parashikon Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur. Duke marrë shkas nga natyra e veprës penale, personin e mitur që është viktimë e veprës penale dhe të miturit në konflikt me ligjin, që të gjithë të mitur nën moshën 16 vjeç, për rastin hetimi është trajtuar nga Prokurorë të Seksionit për të Mitur pranë kësaj Prokurorie, sipas përcaktimeve të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur”.

Organi i akuzës thotë se nuk mund të japë informacion mbi identitetin e personave të përfshirë në këtë ngjarje, për shkak se ata janë të gjithë të mitur.

“Për këtë janë mbajtur parasysh në lidhje me publicitetin e këtij hetimi kërkesat e parashikuara në këtë Kod dhe sidomos ato që kanë të bëjnë me mbrojtjen e jetës private të të miturit, si dhe me mospublikmin e të dhënave për këtë rast, përcaktime të parashikuara në nenet 33, 43 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur. Sa më sipër në respektim të të drejtave të të miturve, për mosndërhyrjen në jetën private dhe në mospublikim e të dhënave që kanë të bëjnë me rastin në fjalë dhe në respektim të detyrimeve që parashikohen në dispozitat ligjore për trajtimin e të miturve, kërkojmë nga ana juaj mirëkuptimin dhe zbatimin e këtyre dispozitave ligjore”./tvklan.al