Adele së shpejti nis koncertet, do të përdorë një teknologji 450 mijë $ për të mbrojtur zërin e saj

Shpërndaje







23:52 15/11/2022

Këngëtarja Adele do të përdorë një teknologji që kushton rreth 450 mijë dollarë për të mbrojtur zërin e saj, gjatë koncerteve në Las Vegas.

Këngëtarja 34-vjeçare do të nisë “Fundjavat me Adele” në 18 Nëntor, në Caesars Palace, aty ku do të instalohet një sistem “kompleks” që do të garantojë “ajrin më të mirë të mundshëm” ndërkohë që ajo këndon.

Sipas “The Mirror” bëhet me dije se ekspertët kanë instaluar edhe më parë sisteme të ndërlikuara, por ky është shumë kompleks. Sistemi punon duke kombinuar njësitë e pastrimit të ajrit me ventilatorët dhe pajisjet e molekulave të ujit, duke krijuar cilësinë më të mirë të ajrit.

Kur Adele të jetë në skenë duke kënduar, ajri më i mirë i mundshëm do të mbrojë zërin e saj.

Klan News