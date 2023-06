Adhuruesit e kafesë kanë një arsye më shumë për ta konsumuar

15:22 30/06/2023

“Më duhet një kafe”, nëse kjo është fraza me të cilën nisni ditën atëherë gjithçka ka të bëjë me mendjen tuaj.

Një studim i ri nga shkencëtarët portugezë ka zbuluar se efekti i zgjimit nga kafeja nuk vjen nga përmbajtja e kafeinës, por nga përjetimi i saj.

Studimi i publikuar në “Frontiers in Behavioral Neuroscience” përfshiu 30 persona që konsumonin të paktën një filxhan kafe në ditë. Pjesëmarrësve iu kërkua të mos hanin apo pinin produkte me kafeinë të paktë tre orë përpara studimit.

Më pas, ata kryen dy rezonanca magnetike mbi secilin pjesëmarrës: një përpara dhe një 30 minuta pasi kishin pirë kafe. Pjesëmarrësve iu kërkua që gjatë rezonancës të qetësoheshin dhe ta linin mendjen të lirë.

Rezultati tregoi që kafeina dhe konsumi i kafesë ulte komunikimin e pjesëve të trurit që lidhen me vigjilencën dhe rregullatorët emocionalë.

Kjo tregon që kafeja i bën njerëzit më të çlodhur dhe të gatshëm për të kryer punët e ditës.

Kërkuesit analizuan edhe një grup konsumatorësh kafeje të cilëve iu dhanë ujë të nxehtë me të njëjtën sasi kafeine të tretur në të.

Ata mësuan se konsumi i kafesë rriste aktivitetin e trurit në pjesët e lidhura me kujtesën, kontrollin konjitiv dhe sjelljet që lidhen me synimet, por kjo nuk ndodhi me grupin që mori vetëm sasinë e kafeinës.

Rezultati ishte se përmirësimi i vigjilencës dhe funksioneve konjitive nuk ka të bëjë me përmbajtjen e kafeinës, por me kënaqësinë./tvklan.al