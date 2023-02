Administrata e Bidenit propozon kufizime të rrepta të azilit

15:27 22/02/2023

Azilkërkuesit e rritur do të përdorin një aplikacion për të rezervuar një takim me zyrtarët amerikanë përpara se të arrijnë në SHBA

Administrata e Presidentit amerikan Joe Biden ka zbuluar një plan që do ta bënte më të vështirë për migrantët të kërkojnë azil pasi të hiqen kontrollet kufitare Covid në Maj.

Sipas rregullave të reja, emigrantët që nuk caktojnë një takim me zyrtarë amerikanë për të hyrë në SHBA ose nuk përdorin programe humanitare që janë vendosur në dispozicon për kombësi të caktuara, nuk do të kenë të drejtë për azil, përveç në raste të caktuara.

Grupet pro-migrante e krahasuan planin me politikat e kohës së Trump. Masa e propozuar është më e vështira e ndërmarrë nga Biden, një demokrat që erdhi në detyrë duke premtuar një qasje më humane ndaj krizës kufitare sesa administrata e paraardhësit të tij. Rregullat e propozuara do të zbatohet vetëm për të rriturit dhe familjet, por jo për fëmijët e pashoqëruar.

Nëse miratohet, ai do të hyjë në fuqi më 11 Maj, kur “Titulli 42” një dispozitë emergjente e kohës së Trump që lejon migrantët të dëbohen përsëri në Meksikë të skadojë. Politika e Bidenit do të mbetet në fuqi për dy vjet me opsionin e zgjatjes së saj.

Unioni Amerikan i Lirive Civile ka bërë të ditur se do të padisë rregullat për të mos hyrë në fuqi pasi janë jokushtetuese. Administrata Biden filloi të diskutojë ndalimin dhe masat e tjera vitin e kaluar si një mënyrë për të reduktuar kalimet e paligjshme. Rreth 200,000 migrantë pa dokumente përpiqen të hyjnë në SHBA çdo muaj, sipas të dhënave të fundit të qeverisë.

