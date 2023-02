Administratori i firmës mban peng pronat për 64 familje në Tiranë

21:14 17/02/2023

“Stop” shkoi në zonën e “Ali Demit” në Tiranë ku Arta Oshafi tregoi problemin e 64 familjeve të pallatit me firmën “Belhaus shpk”.

Firma ka dalë nga leja e ndërtimit, pallati është legalizuar nga firma dhe fatura e parcelës rreth 300 milionë lekë të vjetra, nuk është paguar nga firma. Kjo ka sjellë, që certifikatat e pronësisë të dalin me kufizim.

“Ndërtesa ka lindur me 5 kate në fillim. Është zgjatur leja e ndërtimit dhe janë shtuar 2 kate pa leje. Ka kaluar në proces legalizimi për ndërtime me shkelje leje dhe më 30.12.2021 është bërë legalizimi duke iu faturuar nga ASHK një faturë për parcelën rreth 32 milionë lekë të reja të rrumbullakosura. Kjo shifër nuk është vjelë akoma. Kanë kaluar 13 muaj dhe ndërtuesi vazhdon të qëndrojë pa bërë pagesat, pa dhënë detyrimin ndaj shtetit. Kjo situatë kuptuam që na pengon për certifikatën e pronësisë. Disa që e kanë marrë, e kanë marrë me kufizim. Po ju drejtohemi ju për të na bërë të mundur të paktën lirimin e pronave nga ky borxh. Mekanizmi që nuk po funksionon këtë moment për vjeljen e taksave nga shteti të jetë e mundur ky proces”, tha denoncuesja.

“Stop” kërkoi të kontaktojë me administratorin e kompanisë. Kjo kompani kishte vendosur numra fiktivë.

Qytetari: Alo! Jo i keni rënë gabim. Si Administrator? Jo moj goc i keni rënë gabim. Numri im mund të jetë shënu gabimisht, po nuk jam Administrator. Të lutem, të lutem!

Ndërkohë administratori i kompanisë nuk ndodhet në Shqipëri. Ndërsa ish-administratori, Pjerin Fushaj, edhe sot pjesë e firmës, thotë se kompania në fjalë është përballur edhe herë të tjera me këtë problem. Por ajo do ta paguajë shumën dhe do ta zgjidhë problemin.

Gazetarja: Ne morëm shqetësimin e banoreve te pallati në zonën e “ Ali Demi”, që nuk është e rregulluar marrëdhënia truall-ndërtesë. Nuk arritëm dot të lidheshim me administratorin, që është i deklaruar, u detyruam, që të vijmë te ju, sepse emri juaj figuron si ish-administrator. A keni dijeni ju, a jeni të njohur me situatën? Çfarë po ndodh? Pse nuk është paguar fatura? A keni informacion në lidhje me administratorin aktual, a keni kontakte?

Ish Administratori Belhaus shpk: Ne e dimë, që ka dalë fatura po marrim masa të rregullojnë marrëdhëniet, të paguajnë faturën, sepse është një faturë goxha e madhe.

Gazetarja: Ka në plan firma, ta paguajë?

Ish Administratori Belhaus shpk: Po patjetër, ka patur dhe raste të mëparshme, i ka paguar dhe ua ka zgjidh situatën banorëve. Mesa di unë dhe administratori i ri i sqaron, ai është në Amerikë, do vijë dhe javën tjetër kush të dojë, të vijë të sqarohet.

Ish Administratori Belhaus shpk: Unë po flas në cilësinë e administratorit të mëparshëm, po flas edhe si përfaqësues i Belhaus i sotshëm, më tepër në emër të administratorit, që nuk është këtu./tvklan.al