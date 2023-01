Adoleshentja godet me shkelma kokës shoqen e klasës në Skoci (Video)

20:39 20/01/2023

Një video tronditëse ka qarkulluar ditën e djeshme në mediat britanike ku një adoleshente godet brutalisht shoqen e saj të klasës.

Në videon 15 sekonda, shihet sesi ajo e tërheq përtokë dhe e godet vazhdimisht ndërsa vajza tjetër nuk reagon e kërrusur në dysheme. Ka qenë një nga mësuesit që i ka dhënë fund sulmit duke ndërhyrë, moment ky që nuk është filmuar.

Ngjarja ka ndodhur në Akademinë “Waid” në verilindje të Glasgow të Skocisë.

Thank you @willie_rennie for raising the horrific violence seen at @WaidAcademy recently at #FMQs. @nicolasturgeon @ScotGovFM said she wanted to see the video. Here it is. pic.twitter.com/7sVftAXUXK