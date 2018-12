Adriano Celentano surprizon fansat

Adriano Celentano vitin që vjen do t’i surprizojë fansat me një film vizatimor, i titulluar “Adrian” ku ai është personazhi kryesor. Filmi që do të dalë në fillim të Janarit, është ideuar dhe projektuar nga vetë këngëtari.

I pozicionuar në një të ardhme që nuk është e specifikuar, filmi është një gërshetim i realitetit dhe fantazisë. Një botë me një pushtet të korruptuar, populli detyrohet të bëhet pjesë e tij. Roli i Celentanos do të jetë të luftojë të keqen. Arma e tij e vetme në këtë mision, është ironia dhe Adriano është thjesht një orëndreqës.

Këngët më politike të legjendës së muzikës italiane do të jenë pjesë e serialit vizatimor, duke ju përshtatur ngjarjeve të film. “Adrian” mësohet se ka kushtuar dhjetëra miliona euro dhe ka nga pas një postproduksion të shkëlqyer teknikësh profesionistë të shkrimit, të dizajnit, të akustikës dhe të recitimit. Ndërsa për realizmin e projektit janë dashur më shumë se një mijë piktorë filmash vizatimorë, nga tre kontinente të ndryshme: Kina, Afrika dhe Europa.

