Adriano gatuan për Sellmën: Flirtimi është respekt, femra ime mund të…

20:32 18/04/2022

Adriano sot u shfaq pak më ndryshe. Ai kishte vënë veshjen e kuzhinierit për të gatuar për Sellmën. Gjatë drekës së ëmbël që ai kishte rezervuar, folën për momentet e tyre më të bukura me njëri-tjetrin.

Adriano: Për mua momenti më i bukur ishte kur po këndonim në makinë.

Sellma: Më jep një energji sikur kam shumë vite që të njoh dhe tregoj veten.

Adriano: Ndjehem njësoj edhe unë. Duket sikur të kam njohur më përpara, sikur kemi pasur shoqëri më përpara sikur dimë gjëra për njëri-tjetrin.

Sellma: Kush është më e afërta për ty?

Adriano: Për momentin nuk kam asnjë preferencë të shkoj këtu apo aty. Jam në fazën e njohjes, është shumë pak kohë.

Adriano dhe Sellma folën edhe për argumentin që kanë pasur së bashku në lidhje me ato që tha fronisti se partnerja e tij mund të flirtojë me të tjerët.

Adriano: Mënyra si e thashë unë dhe vazhdoj ta them është që Po, femra ime mund të flirtojë, por ka flirtime dhe flirtime. Ka flirtime me derë të mbyllur, ka flirtime me derë të hapur. Nëse dikush është me mua, mund të flirtojë sepse flirtimi është respekt, është mirësjellje më shumë se sa flirtim. Mendoj se nëse je me dikë tjetër dhe komunikimi mes nesh është shumë i mirë, Po, ai lloj flirtimi që të thotë “je shumë e bukur” dhe ti thua “faleminderit”… Flirtimi në bazë mirësjellje. Numri një në një marrëdhënie është komunikimi dhe besimi. Kur thyhen limitet fillon edhe krisja e marrëdhënies./tvklan.al