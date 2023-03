Adrola Dushi rrëfen vështirësitë e të qenit nënë e vetme

23:44 03/03/2023

Modelja bukuroshe Adrola Dushi është nënë single. Duke iu përgjigjur pyetjeve të fëmijët “Në Kurthin e Piter Pan”, Adrola tha se nuk është e lehtë të rrisësh një fëmijë vetëm, megjithatë ajo rrëfeu se një ndihmë të madhe i kanë dhënë edhe prindërit e saj.

Adrola Dushi: Është shumë e vështirë. Është e vështirë që sot të rrisësh faktikisht fëmijë, nuk është aspak e lehtë në asnjë kuptim. Është ë vështirë psikologjikisht, emocionalisht, ekonomikisht. Por kur shikon një fëmijë para syve të tu, që të bën pafundësisht shumë krenare dhe ti e balancon dhe nuk e ndjen atë sakrificën, apo dhimbjen, apo frikën që ke për dhimbjen e tij. Nuk është aspak e lehtë dhe nuk do jetë kurrë e lehtë, por që merr një dashuri që nuk ka çmim.

Alketa Vejsiu: Të ndihmon nëna dhe babai apo jo për të rritur djalin?

Adrola Dushi: Mami dhe babi im janë dy njerëz që më kanë shpëtuar. Madje një ditë po u thoja po sikur t’ua marr Troin dhe babi më tha “ky po na jep jetë, ky po na mban në jetë”.

Alketa Vejsiu: Kështu që ti nëse vendos të zhvendosesh për shembull në Tiranë, në Prishtinë, kur të shohim të udhëtosh shpesh, çfarë do ndodhë me Troin, është pyetja kureshtare?

Adrola Dushi: Troi do të jetë me mamin e tij gjithmonë, deri kur ai të vazhdojë jetën e tij sigurisht. Troin nuk dua kurrë ta heq nga vetja. Realisht këto udhëtimet e mia për punë nuk janë aspak të lehta, as për mua, as për Troin, por të dy e dimë që të dy po bëjmë një sakrificë për të mirën tonë./tvklan.al