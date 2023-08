Aeroporti i Vlorës, mbyllet pjesa më e vështirë e punimeve

15:46 25/08/2023

Nis ndërtimi i kullës së kontrollit

Punimet në Aeroportin e Vlorës kanë hyrë në fazën e tretë, çka do të thotë se pjesa më e vështirë e tyre ka përfunduar.

Teksa pistat presin të asfaltohen, punimet janë përqëndruar në ngritjen e godinave më të rëndësishme të këtij projekti madhor.

“Jemi në fazën e Implementimit. Këtu është zona e terminalit. Është një tre frontet që po punohet. Zona terminalit në kërkesat fillesatre ka qenë për 500 m2, duke ndjekur ritmin e turizmit është katërfishuar. Po punohet te pista, rrugët lidhëse, terminali, qëndra kontrollit dhe zjarrfikëset”, thotë drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil.

Kështu do të duket kulla e vrojtimit dhe terminali i Aeroportit të Vlorës. Por teksa këto godina po marrin formë, ka nisur puna për prokurimin e pajisjeve të tyre.

“Pasi të mbarojë ndërtimi, faza e katërt është çertifikimi dhe faza e pestë është operimi. Ndërkohë po prokurohen autobusët, shkallët lëvizëse, makinat zjarrëfikëse, çdo gjë që kërkohet si infrastrukturë për të operuar aeroportin”.

Këto ditë janë hedhur themelet, por autoritetet premtojnë se godinat do të përfundojnë shumë shpejt.

“Pas 30 ditësh, pas 60 ditësh do gjeni gjithmonë e më tepër ndërtesa. Do shikoni kullën 36 metra të lartë. Shumë shpejt njerëzit do ta prekin jo vetëm pistën, jo vetëm terminalin por do marrin një lloj hinti se si do jetë forma e tij”.

Sipas kreut të Autoritetit te Aviacionit Civil, pritshmëritë janë që operimin ky aeroport ta nisë me mbi 1 milionë pasagjerë duke sjellë një impakt të rëndësishëm për zonën, në veçanti për industrinë e turizmit.

“Është tre herë më tepër sesa planizimi, më shumë para në ekonmi, më shumë punësime dhe turizëm”.

Me hapjen e aeroportit dhe tunelit të Llogarasë, plazhet e bukura të jugut priten të thithin një numër gjithnjë e më të lartë pushuesish.

Me një sipërfaqe prej 309 hektarësh dhe pistë prej 3.2 km, Aeroporti i Vlorës do të jetë më i madhi në vend dhe do të ketë edhe një terminal kargo.

Projekti do të kushtojë 104 milionë Euro, ndërsa fluturimi i parë është planifikuar të bëhet në Pranverë të 2025.

Në funksion të aeroportit do të jenë edhe dy hidrovore, që të shmangen përmbytjet dhe operimi i aeroportit të vazhdojë pa ndërpreje.

