Zgjatja e mandatit të organeve të Vettingut, Balla: Domosdoshmëri të çojmë përpara Reformën në Drejtësi

11:38 31/01/2022

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla thotë se votimi për zgjatjen e afateve të organeve të Vettingut është domosdoshmëri për të çuar përpara Reformën në Drejtësi.

Në një deklaratë për mediat, Balla tha se kjo nuk është çështje e bindjeve politike dhe kërkoi nga deputetët që ta votojnë në Kuvend në momentin që pr/ligji do të kalojë për miratim.

“Mendoj që zgjatja e mandatit të organeve të Vettingut nuk është një çështje e bindjeve politike, as e krahëve politikë. Është një çështje që ka të bëjë me çuarjen përpara të një prej pilonëve kryesorë të Reformës në Drejtësi. Pa Vettingun ne nuk do të kishim sot një drejtësi të pastruar nga elementë o me lidhje korruptive dhe kriminale, o njerëz që nuk justifikojnë pasurinë, ose e treta që ka të bëjë me dimensionin e tyre të përgatitjes profesionale. Ne kemi thënë prej ditës së parë, iniciativa për shtyrjen e mandateve të organeve të Vettingut nuk është nuk është iniciativë e Partisë Socialiste. Është një domosdosmëri për të çuar përpara këtë proces. Unë mendoj që vetëdija dhe përgjegjësia e secilit prej deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë na detyron që në momentin siç përcakton rregullorja e Kuvendit, të jemi në sallën e Kuvendit dhe ta votojmë”, u shpreh Taulant Balla. /tvklan.al