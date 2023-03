Afati i KQZ, Alibeaj: Dokumentacioni është i plotë

23:30 10/03/2023

“Kandidatë nga primaret, dora mbetet e shtrirë por duhet të përgjigjet edhe pala tjetër”

48 orët e lëna nga KQZ për plotësim dokumentacioni nga Partia Demokratike e drejtuar nga Enkelejd Alibeaj nuk do të prodhojnë asnjë risi. Alibeaj pas takimit me Kryesinë dhe grupin parlamentar deklaroi se dokumentacioni është i plotë dhe se ata do të jenë pjesë e zgjedhjeve të 14 Majit.

Pas Elbasanit, edhe Vau i Dejës kërkoi vetëm një kandidat në zgjedhje duke nominuar ata të primareve të Berishës.

Për Alibeajn, kjo qasje është konstruktive por e njëjta frymë duhet të ndiqet edhe nga Berisha që të funksionojë.

Gjithsesi, deri më 20 Mars grupimi Alibeaj pritet të caktojë edhe kandidatët për vendoret dhe këshillat bashkiakë.

