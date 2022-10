Afati për targat, analistët paralajmërojnë tensione

18:00 26/10/2022

“Kurti të reflektojë, ndryshe do të jetë përgjegjës për destabilitet”

Tensione në veri të Kosovës parashohin ekspertët në rast se nuk ka një marrëveshje politike për çështjen e targave.

Nuredin Ibishi, ekspert i sigurisë thotë se është një situatë konfuze ndërsa shpreson se deri më 31 Tetor do të ketë një marrëveshje, në të kundërtën sipas tij nuk mund të shmangen tensionet.

Nuredin Ibishi: Normal që tensione do të ketë. E kemi një situatë kur presidenti i një vendi fqinj, Serbisë fton serbët lokal, ekstremistët për kundërvënie të këtij zbatimi.

Njohësi i çështjeve të sigurisë, Bedri Elezi vlerëson se nëse nuk ka marrëveshje atëherë Serbia faktorin e destabilizimit rajonal po përgatitet t’ia përcjellë Kosovës.

Bedri Elezi: Kur kryeministri do ta kuptojë çështjen në fjalë mirëfilli, atëherë besoj që do të ndërrojë qëndrim dhe do të kemi një shtyrje të afatit, nuk ma merr mendja që Kurti është i gatshëm që ta merr mbi vete faktorin e destabilizimit rajonal.

Afati për zëvendësimin e targave serbe në RKS përfundon më 31 Tetor, ndërkohë SHBA-ja dhe BE-ja kanë kërkuar shtyrjen e këtij afati të cilën kërkesë e ka refuzuar deri më tani kryeministri Albin Kurti.

