Afera e inceneratorëve, a do të flasë Alqi Bllako?

22:42 04/04/2022

Alqi Bllako, ish-deputeti i PS i arrestuar si i dyshuar për përfshirje në aferën e inceneratorëve, do të flasë para drejtësisë vetëm për t’u mbrojtur nga akuzat që rëndojnë ndaj tij.

Kështu është shprehur avokati i Alqi Bllakos, z.Sokol Hazizaj, i cili në një lidhje për emisionin Opinion në Tv Klan, tha se Alqi Bllako nuk do të identifikojë asnjë problem tjetër të aferës së inceneratorëve, përveç akuzave që rëndojnë ndaj tij.

Avokati: Alqi Bllako, në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm, jo funksionarit të lartë publik, nuk ka patur mundësi, nuk ka mundësi dhe nuk do të ketë mundësi për të identifikuar problemet e tjera përveç se marrjes së drejtësisë nga ana e tij.

Blendi Fevziu: Atëherë përgjigjia ishte për atë pyetjen që rëndon në publik, do flasë apo nuk do flasë Alqi Bllako. Përgjigjia ishte nuk do flasë.

Avokati: Që do të thotë, do flasë në mbrojtje të rolit që ka luajtur ai në karakterin administrativ dhe në mbrojtje të interesave të tij.

/tvklan.al