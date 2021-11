Afrim Qendro merr detyrën e Prefektit të Tiranës

Shpërndaje







19:46 25/11/2021

Veliaj: Sfida jonë mbetet procesi i rindërtimit

Afrim Qëndro është zyrtarisht Prefekti i Tiranës. Gjatë prezantimit të tij kryebashkiaku Erion Veliaj deklaroi se institucioni, më i rëndësishmi në nivel qarku është sot në ditën e tij më të mire ndërsa shprehu mirënjohjen për ish-prefektin Mersin Murataj që la stafetën.

“Sot Prefektura është në një fazë të një shëndeti administrativ të jashtëzakonshëm, duke pasur parasysh që është Prefektura me një popullsi sa të 11 prefekturat e tjera bashkë dhe përgjegjësia është e jashtëzakonshme dhe them me plot gojën që lëmë një institucion të shëndoshë dhe kalojmë stafetën tek Afrimi, ndoshta në ditën më të mirë të Prefekturës”.

Por cilat do tw jenw përgjegjësitë që e presin Qarkun e Tiranës?

“Sfida më e madhe është padyshim rindërtimi. Ne po ecim me ritme të jashtëzakonshme në të pesta bashkitë, ky duhet të jetë viti kur ne e mbyllim këtë punë, ku ne i mbyllim lagjet e mëdha dhe e quajmë të kaluar këtë eksperiencë të tërmetit. Kemi një fushatë të jashtëzakonshme për saktësimin e adresave. Ndërkohë që sfida më e madhe që na pret është “Kryeqyteti Europian i Rinisë”.

Kreu i ri i Prefekturës Afrim Qëndro u shpreh i kënaqur që rikthehet pas gati 10 vitesh në poste të ndryshme në Bashkinë e Tiranës.

Tv Klan