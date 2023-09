Afrimiteti i Amadeas me Aleksandros mërzit Salionin (Video)

21:19 06/09/2023

Salioni një nga djemtë e vilës së dashurisë, është shprehur në dhomën e ‘Ditarit’ se nuk përshtatet me Amadean.

Ata janë përkohësisht çift në ‘Love Island Albania’. Ndërkohë që Amadea ka shprehur edhe pakënaqësitë e saj në lidhje me Salionin, ajo është parë më e afërt me Aleksandros kohët e fundit. Ai nga ana tjetër është përkohësisht çift me Artemis.

I nxitur edhe nga një bisedë që ka pasur me djemtë e tjerë të vilës së dashurisë, Salioni është shprehur:

“Pavarësisht se ne zihemi me njëri-tjetrin dhe nuk përshtatemi, unë prapë respekt ruaj për Amadean. Kam përkujdesje për të. Mendoj se Aleksandros do të luajë dhe se partneriteti i tyre mbështetet vetëm në lojë. Uroj lojë sa më të bukur për të dy.”

Episodin e radhës nga Love Island Albania mund ta ndiqni në orën 18:20 në Tv Klan. Ndiqni videon e plotë./ Love Island Albania