Agim Sulaj rikthen karikaturën

Shpërndaje







18:40 06/12/2022

“Është e harruar por ka nevojë për më shumë aktivitete”

Karikatura është e vetmja gjini artistike që nëpërmjet figurës gërsheton satirën dhe humorin për të goditur çështjet më të nxehta, gjë që sjellë shpesh edhe censurë.

Edhe pse dikur me një plejadë të madhe karikaturistësh të talentuar, sot ky zhaner në Shqipëri është lënë në harresë.

“Kur u ndërpre revista Hosteni, mbas rënies së sistemit duhej ngritur përsëri por nuk u vazhdua më për mungesa financiare, u la në harresë. Karikaturistët filluan të iknin, dhe pagesat ishin me qindarka. Duhet të ketë një galerim duhet të ketë ekspozitë apo situatë, ku do shikohet karikatura”.

Bienalja e dytë e karikaturës, riktheu në vendin e tij karikaturistin e mirënjohur Agim Sulaj, i cili kanë në plan të bëjë të tjera aktivitete për të rigjallëruar këtë art.

“Kjo bienale kërkon të lidhi këtë boshllëkun e madh, hallkën e këptur të zinxhirit të karikaturës tonë me karikaturën botërore”.

Për publikun artdashës, artisti Sulaj u rikthye edhe me ekspozitën e përvitshme “Rrënjët”, e ndërsa me humor tregon se si rri piktura dhe karikatura në një artist.

“Tek unë vijnë natyrshëm. Unë i kam ndarë dmth me këmbën e majtë eci me karikaturën me këmbën e djathë me pikturën”.

Edhe pse shumë vite jashtë vendit në pikturën e Sulajt nuk mungojnë motivet dhe figurat historike që janë shtuar më shumë në këtë ekspozitë, e ndërsa për karikaturën vazhdon të jetë i vërtetë dhe i gjallë duke e bërë një nga artistët që ka fituar më shumë çmime ndërkombëtare.

Tv Klan