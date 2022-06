Agjencia denoncon qytetaren që nuk i dha paratë, prokurorja i ankohet gazetares së Stop: Na krijoni kushte të punojmë

21:00 02/06/2022

Stefan Todhe është pronari i një agjencie udhëtimi. Ai ka denoncuar në emisionin Stop në Tv Klan rastin e mashtrimit nga një kliente, e cila nuk i ka dhënë paratë e 4 biletave të udhëtimit.

Ngjarja ka ndodhur 2 vjet më parë dhe klientja quhet Manjola Thanasko. Për shkak se kishte shkuar dhe herë të tjera si kliente në këtë agjenci, i tha se paratë do t’ia jepte më vonë dhe pronari, z.Stefan Todhe, pranoi në shenjë mirëbesimi.

Por paratë nuk erdhën kurrë, ndaj Stefan Todhe bëri denoncim. Por kanë kaluar tashmë 2 vjet dhe nga hetimi nuk ka asgjë të re.

“Unë kam një problem që po zvarritet prej 2 vitesh e gjysmë. Jam pronar i një agjencia turistike këtu në Tiranë, kam bërë disa bileta për një shtetase e cila e kishte përdorur dhe herë të tjera agjencinë dhe nga mirëbesimi që kishte ja kam bërë biletat pa qenë pagesa te agjencia. Ajo ka kontaktuar me zyrën, në atë moment unë nuk kam qenë te agjencia, kam folur me punonjësen time. Punonjësja më ka marrë në telefon dhe më ka thënë që Manjola Thanasko kërkon të të kontaktojë për arsye se duhen ca bileta. Ka porositur 4 bileta. Shumë në total është diku te 1300 Euro. Ajo porositi bileta te agjencia, në mirëbesim më tha që do shkoj të bëj udhëtimin dhe pas 3 ditësh do kthehem në Shqipëri.

Ajo nuk është paraqitur prej asaj date. Më tha që do vijë dikush t’i sjelli, pastaj më tha që do t’i çojë me taksi, pastaj më tha që do vijë babi. Këto premtime zgjatën jo më shumë se 10 ditë për arsye sepse munda të verifikoj që kjo shtetase me njohjet që ka kishte mashtruar dhe shtetas të tjerë. Kam marrë kontakt dhe i kam thënë që do vij të bëj denoncim në Greqi te policia greke sepse ta di adresën se ku e je në Athinë. Kam kaluar kufirin me autobus, e kam njoftuar që jam rrugës drejt Greqisë, kam shkuar të nesërmen në orën 10:00 të mëngjesit kam qenë në Athinë 4-5 ditë pas kësaj ngjarje dhe nuk më ka dalë në takim. Më ka thënë pse erdhe deri në Athinë se do t’i sjell lekët në Shqipëri. Në Athinë kam shkuar te policia greke, kam marrë kontakt me OPGJ dhe më ka thënë që ne këtu në Greqi pasi ngjarja ka kaluar 72 orë nuk mund të marrim dot kallëzim, vetëm po t’i paraqitesh gjykatës.

Megjithatë, oficeri grek e telefonoi shtetasen në fjalë sepse kishte dyshime se mos ishte e përfshirë dhe në aktivitete të tjera kriminale, por ajo nuk e hapi telefonin duke e njohur që ishte numër policie greke. Pas kësaj i kam komunikuar që unë po kthehem prapë në Shqipëri se ti s’po vjen që të më japësh lekët dhe do shkoj në Drejtorinë e Policisë Tiranës të bëj kallëzim. Kam vajtur te Drejtoria e Policisë në Tiranë, tek Krimi Ekonomik më kanë marrë kallëzimin direkt. Siana Ahmeti ka bërë direkt procedurën siç i takon, ka marrë dhe dëshmitë e provat dhe ka referuar çështjen në Prokurorinë e Tiranës për mashtrim”, thotë denoncuesi Stefan Todhe.

Ky i fundit tregon se ka dërguar 11 kërkesa me shkrim dhe ka shkuar 55 herë në Prokurorinë e Tiranës për të marrë një përgjigje nga prokurorja Anisa Qilimi që ka çështjen, por nuk i jepet informacion.

“Që nga koha që prokurorja ka marrë çështjen e deri sot, u bënë 2 vite e gjysmë. Unë nuk kam asnjë informacion, as me shkrim, as me gojë, as me mesazh, as me telefonata, as me email, në asnjë lloj mënyre kontakti. Kam bërë 11 herë kërkesa te Prokuroria me shkrim me postën e Prokurorisë dhe asnjëherë s’kam marrë përgjigje për këto kërkesa. Kam ardhur te Prokuroria e Tiranës 55 herë për këtë çështje dhe akoma s’kam përgjigje. Kam mundur ta kontaktoj vetëm një herë prokuroren, atëherë që e kontaktova ishte muaji Nëntor 2021 dhe më tha që më fal që s’të kam kthyer përgjigje, çështja e ka mbaruar hetimin dhe për çështjen që ka mashtruar do t’i komunikoj shtetases akuzën. Por që nga muaji Nëntor unë s’kam asnjë lloj përgjigje”, tregon ai.

Stefan Todhe shkon në Prokurori për të kërkuar informacion.

Qytetari-Ç’kemi?

Punonjësi-Mirë! Si kalove ti?

Qytetari-Prapë!

Punonjësi-Prapë ti?

Qytetari-Kam ardhur vetëm të enjteve dhe të martave, thashë të vij sot. Anisa Qilimi, ka dy vite e gjysëm…

Punonjësi-S’e ke lart!

Qytetari-Janë në….

Punonjësi-Seminar!

Qytetari-Seminar?

Punonjësi-Seminar!

Qytetari-Seminar? S’është këtu fare?

Punonjësi-Jo!

Qytetari-Po te sekretarja mund të shkoj?

Punonjësi-Ç’a do bësh tek sekretarja?

Qytetari-Po t’pyes o vlla, ça i kanë thënë, se i kam ba 14 kërkesa me shkrim, s’më kthen përgjigjie.

Punonjësi-Ik në kat të tretë!

Sekretarja-Po? Tani, të kam thënë dhe herë të tjera, çështja është në hetim,të kthen përgjigjie vetëm Anisa.

Qytetarja-Po kam bërë 11 kërkesa.

Sekretarja-Unë për detyrë kam thjesht, të marr kërkesën e t’ia çoj prokurorit. Për aq kohë sa çështja është në hetim, e ka për detyrim Anisa. Flit me Anisën! Atëherë, mua më del në hetim, akoma. Dhe përderisa është në hetim, të kthen përgjigje vetëm Anisa.

Qytetari-Në rregull, faleminderit!

Më pas, gazetarja e Stop komunikon në telefon me prokuroren Anisa Qilimi. Kjo e fundit ankohet për kushtet e punës, duke i thënë gazetares “na krijoni kushte që të punojmë”.

“Zonjë! Prokuroria nuk funksionon me telefon! Bëni një kërkesë me shkrim zyrtar! Krijojini kushte prokurorit, dhe pastaj kërkoni llogari! Çështja është aktualisht në hetim. Ne aktualisht jemi me 50% të stafit, prokurorë në detyrë. Do marri zgjidhje ligjore”, ka thënë prokurorja Qilimi.

Qytetari Stefan Todhe kërkon zgjidhje për rastin e tij që tashmë është bërë më shumë se 2 vite. /tvklan.al