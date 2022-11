Agjencia Evropiane e Hapësirës po planifikon të transmetojnë energjinë diellore nga hapësira

09:09 22/11/2022

Shefat e hapësirës do të hetojnë nëse energjia elektrike mund të transmetohet me valë nga hapësira në miliona shtëpi.

Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) do të miratojë këtë javë një studim tre-vjeçar për të parë nëse fermat e mëdha diellore në hapësirë ​​mund të funksionojnë dhe të jenë me kosto efektive.

Synimi përfundimtar është që të kemi satelitë gjigantë në orbitë, secili në gjendje të gjenerojë të njëjtën sasi energjie elektrike si një termocentral. Këshilli drejtues i ESA do të shqyrtojë idenë në selinë e tij në Paris.

Ndërsa disa organizata dhe agjenci të tjera hapësinore kanë shqyrtuar idenë, e ashtuquajtura nisma Solaris do të ishte e para që do të shtronte terrenin për një plan praktik për të zhvilluar një sistem të prodhimit të energjisë së rinovueshme të bazuar në hapësirë.

Programi është një nga një sërë propozimesh që po shqyrtohen nga ministrat e kërkimit në takimin e Këshillit të ESA në Paris, i cili do të vendosë buxhetin për fazën tjetër të planeve të agjencisë hapësinore për eksplorimin e hapësirës, ​​monitorimin e mjedisit dhe komunikimin.

Josef Aschbacher, i cili është drejtori i përgjithshëm i ESA, i tha BBC News se ai besonte se energjia diellore nga hapësira mund të jetë një ndihmë “e madhe” për të adresuar mungesat e ardhshme të energjisë.

“Ne duhet të shndërrohemi në ekonomi neutrale ndaj karbonit dhe për këtë arsye të ndryshojmë mënyrën se si prodhojmë energji dhe veçanërisht të zvogëlojmë pjesën e karburantit fosil të prodhimit tonë të energjisë. Nëse mund ta bëni nga hapësira, kjo do të ishte absolutisht fantastike sepse do të zgjidhte shumë probleme”, tha ai.

Energjia e Diellit mund të mblidhet shumë më me efikasitet në hapësirë, sepse nuk ka as natë dhe as re. Ideja ekziston për më shumë se 50 vjet, por ka qenë shumë e vështirë dhe shumë e shtrenjtë për t’u zbatuar, ndoshta deri tani.

Një fokus kryesor i programit Solaris është të përcaktojë nëse është e mundur të transferohet energjia diellore e mbledhur në hapësirë ​​në rrjetet e energjisë elektrike në Tokë. Kjo sigurisht nuk mund të bëhet me një kabllo jashtëzakonisht të gjatë, kështu që duhet të dërgohet me valë, duke përdorur rrezet e mikrovalës.

Ekipi Solaris ka treguar tashmë se është e mundur në parim të transmetohet energjia elektrike me valë në mënyrë të sigurt dhe efikase. /tvklan.al