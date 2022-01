Agron Duka: PAA nuk do jetë palë me asnjë anë të PD

20:48 26/01/2022

Në zgjedhjet e pjesshme të 6 Marsit aleatët tradicionalë të PD-së nuk do të rreshtohen në asnjërën anë të kësaj partie, Bashës apo Berishës. I ftuar në studion e Klan News, kreu i PAA Agron Duka tha se ky vendim është marrë për të mos ndikuar në vendosjen e mazhorancës pas procesit zgjedhor në PD.

“Ne kemi marrë një vendim si Partia Agrare Ambientaliste në konsultë me aleatët e vegjël të cilët nuk kanë të gjithë të njëjtin qëndrim. Të njëjtin qëndrim me ne kanë zoti Mediu dhe Shehi. Mendojmë që të mos bëhemi aleatë me asnjë nga palët në zgjedhjet vendore për arsye se nëse bëhemi aleatë me një grup i shërbejmë përçarjes dhe jo bashkimit”.

Kreu i Agraro-Ambientalistëve thotë se megjithatë do të mbështesin kandidatin më të mirë qoftë ai nga radhët e Bashës, apo nga Komisioni i Rithemelimit. Por a do të ishte ai një kandidat i mundshëm për Durrësin nga e djathta?

“Nuk mund të jem sepse nëse do të kishte një kandidat të përbashkët dhe do të binim dakord të gjithë aktorët, përfshirë këtu edhe aleatët e vegjël, të bënim një farë gare brenda opozitës dhe nëse do parapëlqehesha unë, mund ta merrja në konsideratë”.

I pyetur në lidhje me shpërthimin në banesën e të vëlllait kreut të FSHF-së, Agron Duka ngre dyshime për autorin.

“U tremba të them të drejtën. Sapo mora një SMS sepse kam qenë atë natë në një emision. Në fillim janë ato impresionet e para mos kanë gjë nga njerëzit, po pasi mora vesh që s’ka ndonjë problem, isha më i qetë. Është kapur një person që s’’më duket shumë që ka lidhje. Lexova në disa portale që e lidhin me kunetërit e mi, Lefter e Leonard Koka, pra unë kam marrë motrën e tyre, por kjo është gënjeshtra më e madhe që kam dëgjuar”.

Duka thotë se shpreson që edhe përplasja për zgjedhjet në FSHF të qetësohet me kalimin e ditëve.

Klan News